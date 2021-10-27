В Новороссийске мужчину подозревают в убийстве сожительницы и ее отца

В Новороссийске задержан местный житель, которого подозревают в убийстве сожительницы и отца. Инцидент произошел накануне ночью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, мужчина пришел к дому женщины в станице Натухаевской Новороссийска. Как рассказал сам задержанный, для того, чтобы она вышла, он предварительно отключил свет. В это время к сожительнице пришел ее отец, который стал первой жертвой. В ходе ссоры мужчина насмерть забил его садовым сучкорубом. Женщина, увидев это, выбежала во двор. Однако сожитель сразу тем же сучкорубом начал бить и ее в голову и шею: пострадавшая скончалась.

Все происходило на глазах сына погибшей. Он выбежал на улицу и рассказал все местному жителю, проезжавшему неподалеку, который вызвал правоохранителей.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время в суд передадут ходатайство о заключении мужчины под стражу. Мотив преступления пока не установлен, следствие продолжается, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.