Музей из Темрюкского района Кубани представит экспонаты на выставке на ВДНХ

Музей из Темрюкского района Кубани представит экспонаты на выставке «Кто в Доме музеев живет? Озверевшая выставка», которая стартует 27 октября в Москве. Учреждение «Планета осликов» выступит на экспозиции, расположенной в Доме музеев ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Союза частных музеев и коллекционеров.

На выставке экспонаты представят 7 частных организаций и 6 коллекционеров из восьми регионов страны. В частности, кубанский музей покажет композиции из фарфора в изображением осликов, которые выполнены мастерами из Италии, Германии, Англии, Японии. Экспонаты – предметы ручной работы с матовым покрытием и тонкой росписью.

Экспозиция «Кто в доме музеев живет? Озверевшая выставка» стартует уже 27 октября в 15:00. Посетить выставку и ознакомиться с произведениями можно до 12 декабря текущего года.