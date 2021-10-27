В Сочи идут проверки на нелегальную сдачу жилья перед внеплановыми выходными

Очередная проверка проводилась по адресам в Центральном районе города-курорта. Фото: sochi.ru

В Сочи идут проверки на нелегальную сдачу жилья. Их проводят перед внеплановыми ноябрьскими выходными. Все же востребована недвижимость на курорте не только летом, но и в межсезонье.

Специалисты выявляют владельцев квартир и частных домов, которые «неофициально» сдают в аренду свои квадратные метры.

- На курорте в аренду сдается много недвижимости, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи. - Многие не оформляют эти доходы в налоговых органах. Для выявления подобных фактов в Сочи как раз и работают рейдовые группы.

Специалисты выявляют владельцев квартир и частных домов, которые «неофициально» сдают в аренду свои квадратные метры. Они отслеживают объявления в интернете. После этого проверяют их и сообщают о подтвердившихся фактах в налоговую инспекцию.

- Чтобы сдавать жилье легально, необходимо оформиться в статусе самозанятого и уплачивать налоги - от 3% до 6%, - добавляют в администрации курорта.