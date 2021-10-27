«Россети Кубань» подключили к сетям 22 тысячи новых потребителей

Всего с начала года специалисты компании получили порядка 33 тысяч заявок на техприсоединение новых и увеличение мощности существующих энергоустановок. Фото: «Россети Кубань».

Энергетики «Россети Кубань» с начала 2021 года обеспечили подключение энергопринимающих устройств более 22 тысяч потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем выданной компанией мощности составил 556 МВт.

В числе подключенных к сетям абонентов – объекты социально-бытовой инфраструктуры, агропромышленные предприятия, спорткомплексы и учреждения здравоохранения и образования. Электроэнергией обеспечены более 65 социально значимых объектов и 10 крупных фермерских хозяйств Кубани и Адыгеи. Кроме того, «Россети Кубань» исполнили договор на подключение энергопринимающих устройств мощностью 14 МВт в Новороссийске для электроснабжения проектируемых рефрижераторных площадок.

Большинство новых потребителей энергокомпании – представители льготной категории и юридические лица, с мощностью до 15 кВт. Для их подключения энергетики строят и реконструируют трансформаторные подстанции, воздушные линии электропередачи распределительной сети 10-0,4 кВ.

Всего с начала года специалисты «Россети Кубань» получили порядка 33 тысяч заявок на техприсоединение новых и увеличение мощности существующих энергоустановок. Общая запрашиваемая потребителями Краснодарского края и Республики Адыгея мощность составляет более 1244 МВт.

Своевременное обеспечение заявителей электроэнергией – это вклад в экономическое развитие региона: увеличение объемов производств, создание новых рабочих мест, повышение качества образования, здравоохранения, водоснабжения и многое другое. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, компания «Россети Кубань» полностью выполняет обязательства в рамках договоров о технологическом присоединении к электрическим сетям, стремится обеспечить качественное обслуживание потребителей и доступность электроэнергетической инфраструктуры. Заявки на клиентское обслуживание и оказание услуг можно подать онлайн через «Портал-тп.рф».