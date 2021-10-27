Новый ЗАГС в Анапе планируют открыть в текущем году Фото: @admanapa

В Анапе завершают строительство загса. Работу Дворец бракосочетания по планам начнет до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В здании уже проведены коммуникации – вода, газ, свет, интернет, кондиционеры и пожарная система. Ведутся работы по утеплению фасада и монтажу перегородок для малого и большого залов.

На следующей неделе на прилегающей к загсу территории начнут укладку асфальта и плитки. А позже зону озеленят - высадят деревья и цветы. Кроме того, территорию запланировано обустроить как прогулочную с оборудованием фонтана, лавочек. В том числе здесь появится открытая площадка для церемоний.

Объект запланировано открыть до конца года.