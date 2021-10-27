Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 октября 2021 14:45

В Анапе завершают строительство загса

Дворец бракосочетания запланировано открыть до конца года
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Новый ЗАГС в Анапе планируют открыть в текущем году Фото: @admanapa

Новый ЗАГС в Анапе планируют открыть в текущем году Фото: @admanapa

В Анапе завершают строительство загса. Работу Дворец бракосочетания по планам начнет до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В здании уже проведены коммуникации – вода, газ, свет, интернет, кондиционеры и пожарная система. Ведутся работы по утеплению фасада и монтажу перегородок для малого и большого залов.

На следующей неделе на прилегающей к загсу территории начнут укладку асфальта и плитки. А позже зону озеленят - высадят деревья и цветы. Кроме того, территорию запланировано обустроить как прогулочную с оборудованием фонтана, лавочек. В том числе здесь появится открытая площадка для церемоний.

Объект запланировано открыть до конца года.