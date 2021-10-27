QR-код получают те, кто привился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сочи вход в заведения по QR-кодам продлят после внеплановых каникул. Напомним, ранее сообщалось, что с 30 октября на курорте начнут действовать ограничения в общественных местах. Все, кто захочет попасть в ресторан или торговый центр, должен предъявить QR-код. Его получают все, кто сделал прививку от коронавируса.

Глава Сочи Алексей Копайгородский подчеркивает, что эта мера направлена исключительно на защиту местных жителей и туристов - это должно помочь сдержать распространение коронавирусной инфекции.

- В преддверии высокого зимнего сезона эти меры мы продлим, — отметил Алексей Копайгородский. - Мероприятия уже к зимнему курортному сезону будут проводиться такие же.

А вот развлекательные сервисы, которые находятся на открытом воздухе, можно будет посещать без ограничений.

По словам мэра города-курорта, на сегодняшний день в Сочи вакцинировались 200 тысяч местных жителей. Это почти треть всего населения города.

НА ЗАМЕТКУ

Напомним, на курорте сейчас работает 29 пунктов вакцинации.Узнать адреса прививочных центров и время их работы можно с помощью чат-бота @vac23_bot и на сайте вакциназдесь.рф.