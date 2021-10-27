Теперь в зимний сезон аэропорт Анапы будет работать круглосуточно Фото из архива КП

Аэропорт Анапы в зимний сезон будет работать круглосуточно. Прежний график – с 8:00 до 20:00 – изменен впервые. Ранее каждый год аэропорт переходил на такой режим работы, сообщает пресс-служба.

А с 31 октября начнут осуществляться дополнительные рейсы в «Шереметьево». Время вылета – 6:00, а обратно из столицы – 22:10. Всего в планах аэропорта Анапы принять более 350 тысяч пассажиров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что пассажирка покусала стюардессу. Летевшую из Анапы девушку сняли с рейса и завели на нее дело.