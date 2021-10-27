К 14 годам лишения свободы приговорили педофила, надругавшегося над двумя девочками в Краснодаре

Мужчина надругался над 15-летними девочками Фото из архива КП

В Краснодаре вынесли приговор педофилу, надругавшемуся над двумя девочками-подростками. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Как установлено следствием, проводимым СУ СК РФ по Краснодарскому краю, весной текущего года 46-летний Руслан Бутко завел 15-летних школьниц во двор детсада. На территории он под угрозой травматического пистолета изнасиловал их. Позже подростки рассказали о произошедшем родителям, которые, в свою очередь, обратились к правоохранителям.

- Подсудимый признан виновным в совершенном преступлении. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет и ограничение свободы на 2 года, - говорится в сообщении пресс-службы краевого суда.