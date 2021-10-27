В Краснодаре прошла первая встреча Совета директоров под председательством Андрея Алексеенко

Первое заседание Совета директоров под председательством Андрея Алексеенко Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре состоялось первое заседание Совета директоров. Встречу провел накануне назначенный и. о. главы краевой столицы Андрей Алексеенко, сообщает пресс-служба городской администрации.

На совещании собрались руководители 100 крупных краснодарских предприятий. Для заседания выбрали формат диалога, в ходе которого обсудили развитие транспортной и социальной инфраструктур, замены подвижного состава общественного транспорта, обновления зеленых зон, увеличения рабочих мест и трудоустройства молодых кадров.

— Уверен, что предприниматели Краснодара — люди неравнодушные, ведь, помимо бизнеса, существуют и вечные ценности. Здесь живут наши родители, растут наши дети. Какой быт их будет окружать — наша зона ответственности. У нас много отраслей, в модернизации которых город нуждается, поэтому ему нужна команда единомышленников, — отметил Андрей Алексеенко.

И. о. главы Краснодара предложил проводить подобные заседания каждый месяц.