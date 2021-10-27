Жители Сочи обеспокоены исчезновением олимпийских талисманов Фото: пресс-служба городской администрации

В Сочи временно убрали олимпийские талисманы. Животные – леопард, белый медведь и зайка – были установлены на улице Навагинской, однако для жителей города таинственно исчезли. В администрации Сочи порталу «СочиСтрим» рассказали, куда делись любимые фигуры горожан и гостей.

- Арт-объекты увезли в связи с тем, что они нуждаются в ремонте и восстановлении. Олимпийские символы планируют поставить на место уже на следующей неделе, - разъяснили в мэрии.

Напомним, белый медведь, леопард и зайка стали символами зимних Олимпийских игр, проходивших в 2014 году в Сочи. Выбор талисманов соревнований начался задолго до соревнований - в 2011 году.