В Геленджике ликвидируют мусорный полигон Фото: пресс-служба краевой администрации

В Геленджике ликвидируют мусорный полигон. Объект, который находится в селе Кабардинка муниципалитета, не эксплуатируют уже 5 лет. Вопрос обсудили накануне на встрече губернатора края с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым.

- На полигоне размещено более 6,5 миллиона кубометров отходов, большая часть – на землях лесного фонда. В этой зоне живут 120 тыс. человек, ежегодно приезжают свыше 4 миллионов туристов. Принято решение по рекультивации территории, президент поддержал предложение включить объект в федеральный проект «Генеральная уборка», - отметил Александр Козлов.

– Существующим полигонам не под силу справляться с нагрузкой в связи с турпотоком. Но при вашей поддержке мы находим конкретные решения. Дорожную карту рекультивации полигона в Кабардинке выполняем в штатном режиме: начали переводить территорию в категорию промышленных земель для его рекультивации, – в свою очередь, сказал Вениамин Кондратьев.

Ликвидацию полигона проведут в рамках проекта «Генеральная уборка», цели которого – провести инвентаризацию объектов, ликвидировать свалки, заброшенные стройки, бесхозные аварийные скважины и затонувшие суда.