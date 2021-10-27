Волонтеры ЕР помогут врачам и гражданам на самоизоляции в регионах РФ

На Кубани волонтеры всегда готовы прийти на помощь.

По информации nashgorod.ru, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что волонтеры партии помогут доставлять медиков на вызовы. Кроме того, они будут направлять пациентов в больницах и поликлиниках, работать с документами и отвечать на звонки в колл-центрах.

Также Турчак заявил, что весь медперсонал необходимо обеспечить горячей пищей, медоборудованием и средствами индивидуальной защиты. Помимо этого, волонтеры займутся доставкой препаратов, продуктов и предметов первой необходимости для тех, кто проходит лечение на дому или же находится на самоизоляции.

Глава партийной комиссии по здравоохранению, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко очень признателен всем волонтерам, готовым помочь медикам в критической ситуации. По его словам, сейчас в ковидных госпиталях наблюдаются пиковые нагрузки.

Готовность помочь в этот период выразили «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ» и др. Организацией их работы займутся региональные отделы ЕР. Депутат партии “Единая Россия”, председатель Совета Ассоциаций волонтерских центров Артем Метелев считает, что активистам партии в первую очередь необходим дополнительный транспорт, а также СИЗы и помещения. В том числе – для организации колл-центров.

Напомним, что первый подобный центр единороссы открыли в марте прошлого года в Калуге. В последующем им удалось открыть такие центры в каждом из регионов страны. Отмечается, что там принимают участие более 100 тыс. волонтеров. В пандемию они сумели оказать помощь миллионам людей.

А еще во время первой коронавирусной волны волонтерские центры ЕР передали региональным медучреждениям порядка 200 машин для доставки врачей на вызовы к пациентам, реанимобили для регионов, где население наиболее пострадало от COVID-19, защитные костюмы для медиков и средства индивидуальной защиты для граждан.

Также “Единая Россия” совместно с Агентством стратегических инициатив и Минпросвещения приняла участие в благотворительной акции «Помоги учиться дома», в ходе которой направила учащимся из нуждающихся семей более 500 тысяч компьютеров и планшетов для прохождения обучения в дистанционном формате. Об этом пишет сайт “Единой России”.

- Волонтерский центр на Кубани усилит работу в период нерабочих дней. Добровольцы будут продолжать помогать медикам в медучреждениях и пожилым гражданам на самоизоляции. Волонтерское движение объединило более трех тысяч неравнодушных граждан. Помощь, взаимовыручка - вышли на первое место, и это не только касаемо коронавируса. Летом, когда Кубань дважды оказалась под ударом стихии, волонтеры помогали жителям подтопленных зон расчистить дома, дворы и улицы. Многие оказали помощь в сборе гуманитарной помощи. Ежедневно добровольцы участвуют в акциях. Например, к Международному дню школьных библиотек было собрано и передано более тысячи книг. Волонтерство - это то, что нас объединяет, дает веру, что нам под силу изменить жизнь к лучшему, - сказал секретарь Краснодарского регионального отделения «Единой России», первый вице-спикер краевого заксобрания Николай Гриценко.