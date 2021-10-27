Заместителем главы Краснодара назначен Кирилл Мавриди

Кирилл Мавриди назначен заместителем главы Краснодара. Он будет заниматься управлением закупок, инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Такое решение принято накануне на внеочередном заседании городской думы.

Кирилл Мавриди окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». В том же, 2001, году начал работу на должности государственного налогового инспектора в инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Туапсинскому району.

В течение 15 лет, начиная с 2015 года, занимал должности в управлении Туапсинского района Кубани. В 2018 году стал советником генерального директора НАО «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «ОМЕГА». С 2018 по 2019 год работал заместителем министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

В августа 2019 года Кирилл Мавриди занимал должность заместителя руководителя департамента строительства Краснодарского края. А в ноябре того же года назначен первым заместителем руководителя департамента строительства Кубани.