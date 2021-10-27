В Адыгее фигурантами уголовного дела стали отец и сын, покрывавшие убийство

Отец и сын помогли знакомому скрыть следы преступления Фото из архива КП

В Адыгее возбуждено уголовное дело в отношении отца и сына, скрывавших убийство. Они помогли знакомому уничтожить следы преступления. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике.

Так, в сентябре текущего года в селе Хамышки Майкопского района на глазах 21-летнего парня его знакомый убил человека – выстрелил из карабина в 20-летнего мужчину. Молодой человек помог преступнику скрыть следы преступления, во что вовлек и 44-летнего отца. Парни перенесли тело убитого мужчины в лес. Вместе с прибывшим отцом они закопали труп.

Проводится следственная проверка. В отношении соучастников преступления возбуждено уголовное дело.