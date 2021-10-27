Константин Затулин: «Закрывать Сочи во время пандемии было бы неправильно»

Константин Затулин

Депутат Госдумы Константин Затулин высказался по поводу ожидаемого потока туристов на курорты Краснодарского края во время нерабочих дней. По данным минкурортов региона, в дни с 30 октября по 7 ноября, объявленные в стране нерабочими, в Сочи приедут до 120 тысяч гостей. Вынужденные выходные россияне планируют провести на южном взморье.

- Не нужно закрывать город или пытаться сдержать потоки туристов из городов страны. Во-первых, это не удастся сделать, во-вторых, это было бы неправильно, - заявил Константин Затулин.

Депутат просит соблюдать гостей простые правила и не ехать на курорт непривитыми, чтобы не пришлось выставлять искусственные барьеры во время эпидемии.

Кроме того, он напомнил об инициативе властей региона, вакцинировать всех желающих на курортах. По мнению Константина Затулина, хорошо, если пункты вакцинации для гостей Краснодарского края продолжат работать и в выходные.