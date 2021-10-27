В Анапе вынесли приговор адвокату из Нижнего Новгорода – посреднику в передаче взятки

Адвокату из Нижегородской области вынесли приговор за посредничество в передаче взятки Фото из архива КП

В Анапе вынесли приговор адвокату из Нижнего Новгорода, ставшему посредником в передаче взятки. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года в исправительной колонии общего режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Так, адвокат занимался делом одной из компаний, в пользу которой по решению суда Нижегородской области были взысканы деньги с другой компании. Новороссийским отделом судебных приставов УФССП по Краснодарскому краю было возбуждено исполнительное производство, а на счет отдела перечислено более 8 миллионов рублей. Для того чтобы ускорить процесс перевода средств компании, адвокат по просьбе одного человека предложил сотруднику ГОСП УФССП взятку в размере 200 тысяч рублей. При передаче денег его задержали сотрудники УФСБ России по краю.

- Подсудимый полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.