Более 2,5 миллиона человек поучаствовали в переписи населения на Кубани

На Кубани в переписи населения поучаствовали уже более 2,5 миллионов человек Фото: Алексей Булатов

В Краснодарском крае в переписи населения поучаствовали уже более 2,5 миллиона человек. Свыше 717 тысяч жителей воспользовались порталом "Госуслуги". Такие данные накануне озвучил вице-губернатор Игорь Чагаев на заседании правительственной комиссии по проведению Всероссийской переписи населения.

- В Краснодарском крае переписано более 2,5 млн человек. Впервые граждане могут принять участие в переписи в цифровом формате через портал "Госуслуги". Жители края активно используют эту возможность, поскольку это удобно и безопасно, – с отметил Игорь Чагаев.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и завершится 14 ноября. На Кубани оборудовано 1,8 тысячи участков, кроме того, дома граждан посещают обученные переписчики.