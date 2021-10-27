В Краснодаре коллегия присяжных признала мужчину виновным в двойном убийстве

Коллегия присяжных признала виновным мужчину в двойном убийстве в Краснодаре Фото: Олег Золото

В Краснодаре коллегия присяжных огласила приговор мужчине, подозреваемому в двойном убийстве. Его признали виновным в расправе с пожилой женщиной и ее дочерью, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В сентябре 2019 года Карим Ашуралиев выпивал с 70-летней женщиной у нее дома. Во время этого в комнату вошла дочь пенсионерки, между которыми завязалась ссора. Ашуралиев, пытаясь разрешить конфликт, начал ругаться с женщинами, после чего несколько раз ударил ножом собутыльницу в голову и шею. Затем он расправился с дочерью пенсионерки. Женщины от полученных ранений скончались. Сам преступник с места убийства скрылся.

Трупы обнаружили знакомые женщин. Несмотря на отсутствие острых зацепок, следователям удалось разыскать убийцу.

- Коллегия присяжных признала Карима Ашуралиева виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта судом будет вынесен приговор, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.