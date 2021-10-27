В детских садах Новороссийска будут работать дежурные группы

Детские сады Новороссийска будут работать не для всех детей Фото: Мария ЛЕНЦ

В новороссийских детских садах на период нерабочих дней будут созданы дежурные группы. Об этом сообщил в своем аккаунте глава города Игорь Дяченко. Но посещать группы смогут не все дети. Как уточнил мэр Новороссийска, родителям придется предъявить справку с места работы.

- Дежурные группы в муниципальных детсадах будут работать, но посещать их смогут только те дети, чьи родители работают в госструктурах и в эти дни дни будут обеспечивать жизнедеятельность города, - рассказал Игорь Дяченко.

Причем, разрешение на посещение детсада в период с 30 октября и по 7 ноября получат только малыши, у которых будут работать оба родителя. Родителям нужно будет написать заявление на имя заведующего дошкольной организации с указанием места работы. Все списки детей будут рассматриваться и утверждаться администрациями городских округов.

Распоряжение администрации уже вызвало недовольство многих родителей Новороссийска, работающих в частных организациях. Им рекомендовали решать вопросы занятости в эти дни с руководством.