В Белоглинском районе прошла инаугурация главы

В Белоглинском районе избрали нового главу. Фото: пресс-служба администрации краснодарского края

Депутаты белоглинского Совета муниципалитета избрали Олега Ефимова в главы района. Инаугурация прошла 27 октября. Как сообщает администрация Краснодарского края, на церемонии присутствовал руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий, который от имени губернатора региона поздравил нового главу с назначением.

– Вам предстоит быть ответственным за муниципалитет на протяжении нескольких будущих лет. Развивать его социально-экономический потенциал, создавать условия для привлечения инвестиций,делать жизнь на селе еще более комфортной и привлекательной. Мы рассчитываем, что вы и ваша команда, справитесь с задачами, – сказал Олег Буцкий.

Олег Ефимов поблагодарил жителей района и депутатов и пообещал не подвести их. До того, как вступить в должность, Ефимов два года проработал в должности заместителя главы районного администрации.