Участковая больница в Отрадненском районе готова на 70%

Ремонт больницы в станице Спокойной завершается. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ремонтные работы в больнице станицы Спокойной завершены на 70%. Как сообщили в администрации Краснодарского края, сейчас заканчивается монтаж отопительной системы и отделочные работы на двух этажах здания. Завершаться работы в ноябре текущего года.

- Ремонт идет в рамках краевой государственной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Больницу построили в 1962 году и за 59 лет это первый капитальный ремонт здания, - уточнили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Станичная больница обслуживает почти 6 тыс. человек, более тысячи из них - дети.