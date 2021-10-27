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Общество27 октября 2021 20:01

Кубанские предприятия участвуют в международной выставке, посвященной теме профессиональной уборки

С организационными вопросами кубанским участникам помогли краевые власти
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские предприятия участвуют в профильной выставке. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские предприятия участвуют в профильной выставке. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Пять кубанских производителей средств и оборудования для профессиональной уборки принимают участие в профильной специализированный выставке. Стенд предприятиям помогли организовать департамент промышленной политики и Фонд развития промышленности.

– Год назад наша экспозиция у специалистов отрасли клининга пользовалась успехом. Пять региональных производителей представляют широкий ассортимент санитарно-гигиенической продукции, - рассказал руководитель департамента промышленной политики края Иван Куликов.

Выставка проходит в Москве уже в 23 раз, Краснодарский край принимает участие второй раз.