В Белореченской зоне будут искать место под мусорный полигон

Свалку в Белореченском районе скоро закроют, но рядом откроют новую. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченском районе собираются ликвидировать действующую свалку. Она уже выработала свои ресурсы и сейчас лимиты превышены в полтора раза. Рядом с закрытым полигоном откроют новый, но он будет работать временного, пока не построят новый мусороперерабатывающий комплекс. Как сообщили в администрации региона, участок под него сейчас ищется.

– Для строительства нового мусорного полигона в Белореченской зоне будет найден новый альтернативный участок. Это должна быть подходящая под все нормативы территория, на которой откроем современный и высокотехнологический комплекс, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Соглашение о ликвидации действующего полигона и создание временной очереди было заключено между министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и главой региона Вениамином Кондратьевым.

Белореченский полигон был открыт в 2017 году. Сейчас он принимает отходы от Апшеронского, Туапсинского и Белореченска районов, а также сюда свозят мусор из Сочи и Горячего ключа.