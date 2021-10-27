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Общество27 октября 2021 20:20

В Белореченской зоне будут искать место под мусорный полигон

Альтернативный участок должен устраивать как население района, так и соответствовать всем необходимым требованиям
Евгения ХАЛИКОВА
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Свалку в Белореченском районе скоро закроют, но рядом откроют новую. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Свалку в Белореченском районе скоро закроют, но рядом откроют новую. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Белореченском районе собираются ликвидировать действующую свалку. Она уже выработала свои ресурсы и сейчас лимиты превышены в полтора раза. Рядом с закрытым полигоном откроют новый, но он будет работать временного, пока не построят новый мусороперерабатывающий комплекс. Как сообщили в администрации региона, участок под него сейчас ищется.

– Для строительства нового мусорного полигона в Белореченской зоне будет найден новый альтернативный участок. Это должна быть подходящая под все нормативы территория, на которой откроем современный и высокотехнологический комплекс, – рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Соглашение о ликвидации действующего полигона и создание временной очереди было заключено между министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым и главой региона Вениамином Кондратьевым.

Белореченский полигон был открыт в 2017 году. Сейчас он принимает отходы от Апшеронского, Туапсинского и Белореченска районов, а также сюда свозят мусор из Сочи и Горячего ключа.