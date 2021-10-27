Рабочая группа найдет новый участок под мусорный полигон в Тимашевском районе

Принято решение не строить мусорный полигон в станице Роговской. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Поиском нового участка под мусороперерабатывающий комплекс в Тимашевской зоне займется специальная рабочая группа, о создании которой 27 октября заявили региональные власти. Ранее комплекс планировали возвести в станице Роговской, но столкнулись с протестами местного населения. После обращения жителей, реализацию проекта приостановили. Ситуацию обсудили на рабочей встрече министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Жители станицы Роговской выступили против строительства мусоросортировочного комплекса. Свои действия мы всегда сверяем с позицией кубанцев, поэтому будем искать альтернативные варианты под современный сортировочный полигон. Уже создали рабочую группу, которая определит новые подходящие участки в Тимашевской зоне. Рассчитываем на поддержку Минприроды России в этом вопросе, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Краснодарский край – третий по численности субъект России, впереди только Москва и Московская область. На Кубани проживут почти 6 млн млн человек. С начала года регион уже посетили порядка 16 млн туристов. Ежегодно они производят 2,5 млн отходов.