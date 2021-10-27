В Краснодаре будет учреждена премия для молодых архитекторов

В Краснодаре создадут профессиональный конкурс дял молодых архитекторов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Исполняющий обязанности мэра Краснодара Андрей Алексеенко выступил с инициативой провести среди студентов-архитекторов конкурс на лучший проект по развитию городских территорий. Авторы самых лучших работ смогут рассчитывать на премию главы города.

— В городе достаточно территорий, которые нужно привести в порядок. Думаю, молодые архитекторы смогут предложить свежие и новые идеи. Считаю, что нужно учредить премию или конкурс проектов благоустройства городских территорий. Так мы и молодежь поддержим и получим развитие городской среды, - рассказал Андрей Алексеенко.

Ежегодные премии для талантливой молодежи в краевом центре учреждены в 2006 году. В текущем году лауреатами стали 30 молодых горожан в возрасте от 14 до 35 лет.