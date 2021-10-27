Коммунальная авария оставила без водоснабжения пригород Краснодара

Авария на водопроводе оставила без воды жителей пригорода Краснодара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без холодного водоснабжения остались жители пригородного хутора Ленина из-за коммунальной аварии. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе информация об аварии поступила 27 октября в 17.50. Прибывшие на место специалисты ремонтные бригады установили причину – это порыв магистрального водопровода на улице Буковой. В итоге благ цивилизации лишились 2,5 тысячи местного населения.

Социальные объекты под ограничения не попали. Возобновить водоснабжение обещают в течении трех часов.