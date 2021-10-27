Футбольная «Кубань» обыграла «Краснодар»

"Кубань" обыграла "Краснодар". Фото:pfckuban.ru

27 октября в Краснодаре встретились две «домашние» команды – «Кубань» и «Краснодар». Дерби проходило на стадионе «Кубань». Этим матчем продолжилась программа третьего тура группового этапа футбольного Кубка России. Болельщики ставили на всеобщих городских любимцев – черно-зеленых «быков», тем неожиданней стал исход игры.

Уже на 6 минуте матча нападающий «Кубани» Максим Лаук «распечатал» ворота противника. «Краснодарцы» попытались перехватить инициативу, но столкнулись с контратакой, которая на 23 минуте увенчалась еще одним голом от «кубанца» Василия Алейникова. Полузащитник забил его с 40 метров, перебросив через вратаря. Этот гол назвали самым эффектным в матче Кубка России.

В начале второго тайма у "Краснодара" был удален Кабелла и вскоре после этого Максим Лаук отправил третий мяч в ворота «Краснодара» и установил окончательный счет. Младшая по классу "Кубань" разгромила клуб премьер-лиги "Краснодар" с счетом 3:0. Фанаты "Кубани" ликуют и говорят о возрождении легендарного клуба.

За матчем на стадионе "Кубань" следили 5,5 тысяч болельщиков.