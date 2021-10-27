Узнали, где будут отключения света в Сочи 28 октября

В Сочи пройдут веерные отключения света

Сочинские электросети перед началом зимы проводят масштабный плановый ремонт электрооборудования. Работы влекут за собой отключение электроэнергии. В Адлерском районе без света останутся дома на улицах Веселая, Комарова, Нагуляна, Суздальская, Черновицкая, Светогорска, Шиловская, Налбандяна, Листопадная, Рекордов, Апрельская, Свердлова, Молокова и Ульянова.

В Центральном районе под ограничения попадут дома, расположенные на улицах Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная, Яблочная, Политехническая, Инжирная, Бамбуковая, Пригородная, Советская, а также на переулках Виноградный, Теневой и Городской.

В Лазаревском районе с отсутствием благ цивилизации придется смириться жителям поселков Лазаревский и Вишневка. Будут обесточены улицы Майкопская, Ватутина, Бехтерева, Соловьиная, Тихорецкая, Солоники, Победы, Добролюбова, Лазарева и переулка Победы (частично),

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.