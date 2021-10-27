Ковидные госпитали Адыгеи столкнулись с дефицитом медработников

Врачи ковидных госпиталей в Адыгее не справляются с нагрузкой Фото: Олег УКЛАДОВ

В республике Адыгее одна из самых тяжелых эпидобстановок в стране. Лечебные учреждения не справляются с нагрузкой. Министерство здравоохранения региона заявило о дефиците кадров, который испытывают республиканские лечебные учреждения.

Острую нехватку медперсонала испытывает инфекционный госпиталь Майкопской городской клинической больницы. Здесь дополнительно требуются медработники: врачи, средний и младший персонал, готовые работать в «красной зоне».

За 27 октября в Адыгее зафиксировали 73 заражения коронавирусом, 4 человека скончались.В местных больницах готовятся к увеличению коечного резерва. Сейчас в местных больницах функционируют 880 ковид-коек. Планируется, что к 29 октября в республике количество коек для лечения заболевших коронавирусом будет увеличено до 950.