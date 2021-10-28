Погода на 28 октября 2021 года в Краснодаре: туман и усиление ветра ожидаются в столице Кубани Фото: Олег ЗОЛОТО

Резкое похолодание ожидается на Кубани. В ближайшие дни синоптики даже прогнозируют первые заморозки. Но пока температура воздуха не опускается ниже плюс десяти градусов днем и пяти – ночью. Такие показатели сохранятся в столице Кубани как минимум до будущих выходных.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 28 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 13 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе возможно усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 9 м/с.