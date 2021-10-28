Международный фестиваль дизайна состоится в Сочи

Фабрис Оссе. Фото: aw. sochi

В Сочи пройдет международный фестиваль дизайна «Weekend Sochi 2021». На курорт съедутся лучшие профессионалы со всего мира. Среди звездных спикеров — известные архитекторы из Франции, Италии и России.

- Это мощная концентрация знаний, с которыми должен быть знаком каждый специалист, — заявили в пресс-службе фестиваля.

Участники обсудят инвестиционную привлекательность курортных территорий, поговорят о конфликтах в городской архитектуре, а также проведут различные мастер-классы и устроят нетворкинги.

Фестиваль состоится 28-29 октября.