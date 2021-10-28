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Общество28 октября 2021 8:08

Международный фестиваль дизайна состоится в Сочи

Он пройдет 28-29 октября
Юлия ЧУБАКОВА
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Фабрис Оссе. Фото: aw. sochi

Фабрис Оссе. Фото: aw. sochi

В Сочи пройдет международный фестиваль дизайна «Weekend Sochi 2021». На курорт съедутся лучшие профессионалы со всего мира. Среди звездных спикеров — известные архитекторы из Франции, Италии и России.

- Это мощная концентрация знаний, с которыми должен быть знаком каждый специалист, — заявили в пресс-службе фестиваля.

Участники обсудят инвестиционную привлекательность курортных территорий, поговорят о конфликтах в городской архитектуре, а также проведут различные мастер-классы и устроят нетворкинги.

Фестиваль состоится 28-29 октября.