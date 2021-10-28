Пункт вакцинации от коронавируса и гриппа в Геленджике открыли на территории рынка

Прививочная компания продолжается

Еще один мобильный пункт вакцинации от коронавируса и гриппа открылся в Геленджике. Это уже пятый в городе-курорте. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- 28 октября начинает работать пункт вакцинации на территории Центрального рынка. Лаборатория разместилась слева от входа со стороны Рыночной площади, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии.

Мобильный пункт открывается в 10 утра и принимает пациентов до 16:00, без перерыва и выходных.

Другие четыре пункта с разным графиком находятся в других локациях города. В кабинете №35 городской поликлиники привиться можно с 8:00 до 20:00 ежедневно, в здании администрации Геленджика укол делают до 15:00, в здании младшей школы №3 пункт работает в выходные дни, также в выходные мобильный пункт вакцинации открывается у здания администрации курорта.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что на Кубани рассказали, как выявляют псевдовакцинацию от коронавируса. Чаще всего об отсутствии прививки при наличии сертификата узнают от пациентов в тяжелом состоянии