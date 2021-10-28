Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 октября 2021 9:21

Пострадавшего сочинца эвакуировали на вертолете из горного поселка

Его доставили в больницу в Сухуме
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь

Мужчине потребовалась срочная медицинская помощь

Фото: Олег АДАМОВИЧ

Сотрудники МЧС Абхазии спасли травмированного сочинца. Он сломал ногу, находясь в высокогорном поселке Ажара в Сухуме. Пострадавшему потребовалась срочная медицинская помощь. Спасатели эвакуировали его на вертолете в аэропорт, после чего мужчину доставили в больницу.

— Вертолёт с пострадавшим приземлился в аэропорту, откуда на спецтранспорте медуправления МЧС Арутюнян был доставлен в Республиканскую больницу в Сухуме,- подтвердили в МЧС Абхазии.