Сезон туманов в Краснодарском крае осложняет ситуацию на дорогах

Туман под Краснодаром Фото: Евгения ОСТРАЯ

Из-за перепада ночных и дневных температур на Кубани по утрам опускается густой туман. Видимость на дорогах сводится к нулю. В Госавтоинспекции рекомендовали быть осторожными в пути.

- Внимание! На дорогах возможно ухудшение видимости из-за тумана и в связи с этим ухудшение дорожной обстановки. Госавтоинспекция Кубани призывает водителей быть особенно внимательными и осторожными на трассах, необходимо соблюдать скоростной режим, исключить обгоны. Также стоит заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, - призвали водителей в ведомстве.

Также сотрудники ГИББД попросили автолюбителей увеличивать дистанцию между машинами. Сезон туманов в Краснодарском крае завершится к середине следующего месяца, когда разница ночных и дневных температур не будет такой резкой.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Краснодарском крае к выходным потеплеет. А холод снова вернется в регион через неделю.