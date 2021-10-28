В Краснодаре решился вопрос с отоплением шести домов

Котельную запустят после совещания в администрации Краснодара. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре отопительный сезон начался 5 октября. Но жители до сих пор жалуются на холодные батареи в квартирах. В поселке Российский без тепла остались шесть домов на улице Измаильская и Альпийская. Люди были вынуждены нагревать комнаты сплит-системами и обогревателями, ведь ночи уже холодные.

Как выяснилось, жильцы стали заложниками спора между управляющей компанией «Надежная» и ООО «Меркурий». В среду, 27 октября, на совещании в администрации Краснодара вопрос с отоплением многоквартирников был решен.

- УК в ближайшее время повторно подаст заявку на отопление, после чего в дома по улицам Измаильская и Альпийская должно поступить тепло, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе администрации.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала, что прокуратура начала проверку из-за срыва отопительного сезона в районах Краснодарского края. Жителям станиц без газа предлагают собирать валежник. Но вынести из леса его можно только на своем горбу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лес на дрова закончился»: в минприроды Краснодарского края объяснили, почему в районах без газа не могут начать отопительный сезон

Но жителям предлагают собирать валежник самим и бесплатно (подробнее)