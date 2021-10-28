На курортах Краснодарского края вырос спрос на посуточную аренду жилья

Арендовать жилье посуточно стали чаще на курортах Краснодарского края. Спрос вырос на период нерабочих дней после объявления ограничительных мер в Москве.

- Спрос на 18% вырос на аренду жилья в Сочи, в Геленджике и Анапе снимать стали в полтора раза чаще, - сообщила ТАСС эксперт "Циан. Аналитика" Виктория Кирюхина.

Напомним, из-за пандемии общепит и кинотеатры будут работать с ограничениями. А QR-коды на курортах продлят до нового года. Исключение – развлекательные сервисы на открытом воздухе, они доступны без ограничений.

- Вход в заведения будет осуществляться только по QR-кодам. Эта мера направлена исключительно на защиту местных жителей и туристов - это должно помочь сдержать распространение коронавирусной инфекции. В преддверии высокого зимнего сезона эти меры мы продлим, - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.