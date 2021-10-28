В ЗСК поддержали назначение Игоря Галася первым вице-губернатором

Игорь Галась. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

28 октября проходит очередная сессия ЗСК. В начале заседания депутаты приняли постановление о согласовании назначения Игоря Галася на должность первого заместителя главы краевой администрации. На этом посту он сменил Андрея Алексеенко, который перешел на работу в администрацию кубанской столицы.

Напомним, с 2015 по 2021 год Игорь Галась занимал должность вице-губернатора Кубани - шесть лет курировал работу регионального минфина и министерства экономики. Поэтому на новом посту он продолжит курировать финансово-экономический блок.

- Под его руководством уровень подготовки главного финансового документа края был доведен до совершенства, - говорят в ЗСК. - Бюджет края принимался в сроки, в полном соответствии с установленными процедурами.

Кстати, как удалось узнать «КП» - Кубань», на заседании парламентарии региона также рассмотрят вопросы, в том числе, касающиеся изменений в краевом бюджете 2021 года. Депутаты скорректируют его доходы и расходы.