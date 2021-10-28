Тихорецкие энергетики подготовили к зиме 49 высоковольтных подстанций

Общая протяженность отремонтированных линий электропередачи составила более 900 км. Фото: "Россети Кубань".

С начала года Тихорецкий филиал компании «Россети Кубань» направил более 113 млн рублей на реализацию ремонтной программы и подготовку энергообъектов к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период. Энергетики выполнили ремонт 49 крупных питающих центров, 900 км воздушных линий электропередачи и 239 трансформаторных подстанций в пяти районах на северо-востоке Кубани.

На крупных питающих центрах энергетики провели ремонт и техническое обслуживание подстанционного оборудования – силовых трансформаторов, трансформаторов тока и напряжения, секций шин, выключателей, разъединителей и других конструктивных элементов.

Общая протяженность отремонтированных линий электропередачи составила более 900 км. На воздушных ЛЭП специалисты осуществили замену устаревших изоляторов на современные из закаленного стекла. Для предупреждения нарушений энергоснабжения в период непогоды расчистили 100 га трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности. Это повысит надежность работы электросетевого комплекса во время неблагоприятных погодных явлений – сильного ветра или обильных осадков.

- Главной задачей наших специалистов является повышение качества и надежности подачи электроэнергии как для бытовых потребителей сельских населенных пунктов, так и крупных предприятий. Особое внимание уделяется обслуживанию социально значимых объектов, − подчеркнул директор Тихорецкого филиала ПАО «Россети Кубань» Валерий Гондарь.