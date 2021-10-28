Провакцинировавшиеся жители Тимашевского района смогут бесплатно сходить в кинотеатр и получить поздравление от Деда Мороза

С 30 октября по 14 ноября жители Тимашевского района смогут принять участие в розыгрыше билетов в кино, а также новогодних поздравлений.

Тимашевский кинотеатр «Заря» совместно с администрацией города объявили о проведении акции «Смотри, не болей!». В период с 30 октября по 14 ноября жители Тимашевского района смогут принять участие в розыгрыше билетов в кино, а также новогодних поздравлений. Для этого необходимо в указанный период привиться от коронавируса в здании кинотеатра, где будет работать бригада медиков мобильного пункта вакцинации.

- Эта акция для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье окружающих, кто решит сделать правильный выбор. А возможность получить приз – небольшой приятный бонус за ответственное отношение. Ждем всех желающих, - рассказал мэр Тимашевска Николай Панин.

Привившимся в здании кинотеатра в период с 30 октября по 14 ноября предложат крутить барабан с номерками, если удача будет на стороне участника акции, то он сможет выиграть билет в кинотеатр или поздравление Деда Мороза накануне Нового года. Розыгрыши будут проходить 30 и 31 октября, а также 4, 6, 7, 13 и 14 ноября.

- К выигравшим новогоднее поздравление приедут наши артисты из городского Дома культуры. Но есть условие: все проживающие в доме должны иметь прививочный сертификат, но и в ином случае поздравление состоится, только уже в формате видеосвязи, - дополнил Николай Панин.

Воспользоваться билетами в кинотеатр можно будет после непродолжительных выходных, а также согласно постановлению губернатора при наличии у выигравших жителей будущего QR-кода сертификата вакцинации.