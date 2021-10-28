Оперштаб: На Кубани новый рекорд по числу заболевших за сутки достиг 272 случаев

Эпидобстановка осложняется

На Кубани за сутки выявили 272 случая заражения COVID-19. В числе заболевших 56 детей, самому маленькому шесть месяцев. Об этом сообщили в оперштабе.

Наиболее зараженными за сутки стали Краснодар, Сочи и Туапсинский район. Здесь выявили 64, 34 и 18 заболевших. Также в антирейтинг попали Усть-Лабинский район - 15 новых случаев, Геленджик с 14 заболевшими. По 12 человек попали в больницу в Динском и Ленинградском районах, 11 – в Анапе.

- В Крыловском, Белоглинском и Тихорецком районах по восемь инфицированных. В Павловском, Выселковском, Красноармейском и Новопокровском районах по семь подтвержденных случаев COVID-19. По шесть новых пациентов в Абинском, Апшеронском и Темрюкском районах. В Кавказском заболели пять жителей, - сообщили в оперштабе.

В других районах меньше всего зараженных. В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся 114 пациентов, на ЭКМО – 7.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани рассказали, как выявляют псевдовакцинацию от коронавируса. Чаще всего об отсутствии прививки при наличии сертификата узнают по анализам пациентов в тяжелом состоянии, а иногда в том, что сертификат куплен, признаются и сами пациенты.