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Общество28 октября 2021 11:37

В детсады и школы Армавира родителям теперь можно войти только по QR-коду

В здания будут пускать лишь привитых граждан
Светлана ОВДЕЙ
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В детсады Армавира теперь будут пускать только привитых родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В детсады Армавира теперь будут пускать только привитых родителей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Армавире для посещения детских садов и школ ввели QR-коды. В здания будут пускать только привитых от COVID-19 родителей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В связи с эпидемиологической обстановкой в городе на основании заключения санитарно-эпидемиологической комиссии принято решение ограничить доступ на территорию детских садов и других муниципальных учреждений лиц без QR-кода о прививке от коронавируса, - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что на входе измеряют температуру, проверяют наличие средств индивидуальной защиты.

Напомним, в Краснодарском крае 25 октября вступили в силу новые ковидные ограничения. А в неплановые выходные – с 30 октября по 7 ноября – для посещения досуговых мест в регионе необходимо предоставить QR-коды.