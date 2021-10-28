Магазин хозтоваров горит на улице Уральской в Краснодаре

Огнем охватило все три этажа

Утром 28 октября вспыхнул магазин хозяйственных товаров на улице Уральской в Краснодаре. Огнем охватило 500 квадратных метров здание – горят сразу несколько этажей. На месте работают пожарные.

- В 11:13 по прибытию к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание трехэтажном здании на площади 500 квадратных метров. Развернут штаб пожаротушения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Возгорание тушат 68 человек и 17 единиц техники. О пострадавших пока не сообщается.

Напомним, что неподалеку в 2018 году горел торговый центр "Северяне".