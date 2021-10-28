Люди с ограниченными возможностями могут оформить средства реабилитации через Госуслуги на Кубани

Теперь оформить получение средств реабилитации для людей с инвалидностью можно через Госуслуги Фото: пресс-служба краевой администрации

В Краснодарском крае люди с ограниченными возможностями теперь могут подать документы для получения средств реабилитации через Госуслуги. Ранее с помощью цифрового портала можно было только отправить заявление. Вопрос обсудили накануне на совещании вице-губернатор Анна Минькова с с заместителями глав районов и представителями общественных организаций.

- В октябре в стране вступили в силу правила: люди с ограниченными возможностями могут в онлайн-режиме пройти всю процедуру по получению техсредств реабилитации по федеральному перечню через Госуслуги. Мы расширили и краевой перечень технических средств реабилитации, – отметила Анна Минькова.

Теперь через портал Госуслуги можно прикреплять отсканированные документы с последующей отправкой в фонд соцстрахования. Люди с ограниченными возможностями смогут получать, например, слуховые аппараты, кресла-коляски, протезы с компенсацией расходов. Она, в свою очередь, поступит на указанный в заявлении счет. Такой подход будет действовать и для ветеранов, которым необходимы ортопедические средства и протезы.

Всего в регионе проживает 420 тысяч человек с инвалидностью, кроме того, и 29 тысяч детей. Для несовершеннолетних организована работа с психологами, педагогами, спортивная подготовка.