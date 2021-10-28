В Сочи с 28 октября изменится расписание электричек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи с 28 октября изменится расписание электричек. Так, некоторые поезда поедут по другим маршрутам, а другие прекратят осуществлять рейсы по прежним направлениям, сообщает департамент транспорта и дорог Сочи.

- Приостанавливают работу маршруты № 6816 Имеретинский курорт – Сочи - в 12:00, № 6815 Сочи – Имеретинский курорт в 13:00, № 6818 Имеретинский курорт – Сочи в 14:07, № 6817 Сочи – Имеретинский курорт, в 15:07. Изменения по направлениям касаются пригородных поездов № 6102 Адлер – Сочи (вместо Имеретинский курорт-Сочи), в 07:52 и № 6111 Сочи – Адлер (вместо Сочи-Имеретинский курорт), 18:49, - говорится в сообщении пресс-служба департамента.