Новую трамвайную сеть в Краснодаре оценили в 25 млрд рублей

Власти обсудили развитие столицы региона. Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре планируют развивать трамвайную сеть, а том числе рассматривается возможность заключения концессионного соглашения по строительству трамвайных путей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

– Проект развития трамвайной сети «Магистраль» предполагает строительство более 70 км новых линий в различных направлениях города. Оценочно его стоимость составит более 25 млрд рублей. Реализация в планах на 2025 год, - отметили в мэрии.

Трамваи пустят в самые загруженные районы. Вместе с тем, в городе будут закупать новые вагоны.

– Дорожная сеть краевой столицы и в целом Краснодарской агломерации сегодня работает с перегрузкой. Кроме трамвайной сети разгрузит дороги и транспортный коридор «Володарского – Тихорецкая – М4 «Дон», Южный скоростной периметр, – сообщил вице-губернатор Игорь Галась.