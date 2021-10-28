В Краснодаре уложили еще 100 метров новой трамвайной линии по улице Московской

В Краснодаре по улице Московской уложили еще 100 метров новой трамвайной линии Фото: krd.ru

В Краснодаре накануне ночью уложили еще 100 метров новой трамвайно линии по улице Московской. Всего уже оборудовано почти 2,5 километра рельсошпальной решетки. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

- До конца недели трамвайное полотно будет уложено протяженностью 400 м. Первые 100 уже сделаны, параллельно строятся подземные переходы и другие объекты, которые необходимы для запуска в работу новой трамвайной ветки, - отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ранее на объекте переустроили кабельные линии, оборудовали ливневки. А в подземных переходах по улице Петра Метальникова через Московскую достраивают тоннельную часть по первому этапу. Работы по строительству новой линии идут в соответствии с графиком.