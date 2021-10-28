Без света в Краснодаре остаются более 1,5 тысячи человек

Свет погас в домах более 1,5 тысячи жителей Краснодара Фото из архива КП

В Краснодаре без света остаются 1700 человек, в том числе 550 детей. Авария на линиях электропередач произошла в Прикубанском округе. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Свет погас в домах по улицам 1 мая, 40 лет Победы, Дачной, Восточно-Кругликовской. На месте работает бригада специалистов, а восстановить подачу запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по телефонам:

8(861) – 214-33-36, 050