Кубань дополнительно получит почти миллиард рублей на борьбу с COVID-19

Эпидобстановка в регионе остается напряженной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Краснодарский край получит дополнительно более 972 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Распоряжение о выделении средств накануне подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Губернатор края отметил, что средства позволят оказать помощь большему числу зараженных и заболевших с подозрение на COVID-19.

– Эпидемиологическая ситуация в крае напряженная. Мы достигли пиковых значений заболевания, рекордных за историю пандемии - за сутки выявили 272 заболевших COVID-19. В ковидных госпиталях осталось свободно порядка 17% коек, а в реанимациях все чаще оказывается молодежь, – отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Подчеркивается, что необходимо наращивать темпы вакцинации. Так, прививку в крае получили уже более 2 миллионов человек, всего по региональному плану необходимо привить 80% населения.

Всего регионы страны получат 56 миллиардов рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией.