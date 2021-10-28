Прокуратура организовала проверку после крупного пожара в магазине Краснодара

Причины выясняются. Фото: t.me/opershtab23

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту возгорания складских помещений на улице Уральской, 212/11. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Площадь возгорания составила более 1500 кв. м. В настоящий момент сведений о пострадавших нет. Предварительно установлено, что огонь охватил склады с межкомнатными дверями, стройматериалами и коврами, - отметили в прокуратуре.

Собственник установлен. Выясняются причины возгорания.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что пожару был присвоен четвертый ранг сложности. За несколько минут огнем охватило три этажа торговых рядов.