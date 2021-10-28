Из-за пожара на Уральской в Краснодаре перекрыли дорогу

На месте работает оперштаб Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Из-за пожара в торговом центре по улице Уральской временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Из-за пожара временно изменена схема движения транспорта на выезд из города. Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные пути. Например, использовать для проезда улицу Сормовскую и выезжать из города через Пашковской жилой массив, по Бершанской или 1 Мая, оттуда — на трассу М 4 «Дон», - отметили в мэрии.

Альтернативная схема движения. Фото: пресс-службы администрации города.

Сейчас движение на месте регулируют сотрудники ДПС. Очевидцы сообщают, что машины разворачивают, в районе ЧП собрались огромные заторы.

Напомним, утром 28 октября случился пожар в трехэтажном магазине. Здание хватило огнем полностью. Предварительно, пострадавших нет.